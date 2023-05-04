Gölcük Belediyesi ekipleri, deprem bölgesi Hatay’da mahalle mahalle gezerek erzak ve su dağıtımlarına aralıksız sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden olan Hatay’da yardım çalışmalarına devam ediyor. Depremin hemen ardından 87 araç 231 personelle Hatay’da görev alan ekipler, dezenfeksiyon çalışmaları ve yardım malzemesi dağıtımları ile depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için aralıksız mesaisini sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi ekipleri çalışmalar çerçevesinde Antakya ve Defne’de mahalleleri ziyaret ederek, erzak, su ve çeşitli malzemeleri depremzedelere dağıtmaya devam ediyor. Dağıtımlar sırasında ekipler, depremzedelerin talepleri not ederek ihtiyaçlarının giderilmesi için ihtiyaçların kısa sürede temin edilmesine özen gösteriyorlar.

Gölcük Belediyesi Hatay’da ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek, bölgeye ulaştırmaya da devam ediyor. Bu çerçevede Gölcük Belediyesi tarafından hibe edilen, 15 elektrikli sırt pülverizatörü, çadır kentlere dağıtılmak üzere AFAD’a teslim edildi.

Yardım çalışmalarının yanında Gölcük Belediyesi tarafından Hatay’ın tüm ilçelerinde koordine edilen ekipler tarafından; enkaz alanlarında, çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, dezenfeksiyon çalışmalarını, kemirgen, larva mücadelesini aralıksız sürdürülüyor.