Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu’nun Kervansaray Kültür Yapısı'nda gerçekleştirdiği konser, salondaki dinleyicilerden tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, sanatsal faaliyetlere katılma ve müzik yeteneklerini geliştirme fırsatı sunduğu çocuklardan oluşan Çocuk Korosu muhteşem bir konser düzenledi. Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gölcük Belediyesi Çocuk Korosu konseri; başarılı sahne performansı ile izleyicilerin takdirini kazandı.

Yoğun katılımla düzenlenen konserde salondaki yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel şarkılar seslendiren çocuklara alkışları ile destek oldu.

Konserin sonunda sahneye çıkan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başarılı bir konsere imza atan çocukları, ailelerini ve Şef Turan Yüksel'i tebrik ederek, salonu dolduran Gölcüklüler’e teşekkür etti.