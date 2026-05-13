Gölcük'te zaman içinde eskiyen ve yıpranan çöp konteynerleri geri dönüştürülerek bir yandan ekonomik tasarruf sağlanırken, diğer yandan da temiz çevreye katkı sunuluyor.

Gölcük Belediyesi, zamanla yıpranan çöp konteynerlerini bakımdan geçirerek kaynaklarını verimli kullanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde zamanla yıpranan çöp konteynerlerini tespit ederek bakım-onarım sürecine alıyor. Doğal şartlar ve kullanıma bağlı olarak zaman içinde eskiyen, paslanan veya çeşitli nedenlerle yıpranan konteynerler, belediyenin makine ikmal sahası onarım atölyesinde titizlikle yenileniyor.

Kaynak, temizlik ve boyama işlemlerinden geçirilen konteynerler yeniden kullanıma kazandırılıyor. Tamiri mümkün olmayan konteynerlerin yerine ise yenileri yerleştiriliyor.

Ekipler, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra; ilçe genelindeki bin çöp konteynerini düzenli periyotlarla yerinde yıkayarak dezenfekte ediyor. Bu sayede hem kötü kokuların önüne geçiliyor hem de halk sağlığı korunuyor.

Kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Temiz bir Gölcük için kaynaklarımızı tasarruflu kullanıyor; onarıyor, boyuyor, yeniliyor ve yeniden hizmete sunuyoruz. Daha yaşanabilir bir gelecek için üretmeye, dönüştürmeye ve korumaya devam ediyoruz' dedi.