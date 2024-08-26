Gölcük’te bu yıl ikinci kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası çekişmeli anlara sahne olurken, dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu.

Gölcük Belediyesi’nin yoğun istek üzerine ikinci kez düzenlediği plaj voleybolu turnuvasına yüzlerce sporcu katıldı. Değirmendere Sahilinde gerçekleştirilen turnuvada 211 takım ve 455 sporcu yeteneklerini sergiledi. Tribünlerde taraftarların coşkulu destekleriyle oynan final müsabakası sonrasında turnuva sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu parkı karşısındaki spor tesislerinde düzenlenen turnuva büyük rekabete sahne oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.