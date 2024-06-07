Gölcük’te orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan 131 metruk bina yıkıldı.

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Çalışmalarda son olarak İhsaniye Merkez Mahallesi, 4322 Sokak, No:6 adresinde bulunan metruk binanın yıkımı ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

İlçede tehlikeli yapılara yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçemiz genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 131 bina yıkılarak, enkazını kaldırılmış olduk" dedi.