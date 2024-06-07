BSH’nin yetenek programı Generation BSH, bu yıl 13’üncü kez kapılarını gençlere açtı. Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine proje öğrencisi olma imkânı sunan program rekor sayıyla 15 bin öğrenciye ulaştı.

BSH Ev Aletleri’nin; üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kısa ve uzun dönemli olarak bünyesine kazandırdığı yetenek programı Generation BSH, 13’üncü kez gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlere networking ve BSH dünyasını yakından deneyimleme imkânı sunan etkinliğin açılışınızı BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül yaptı. Şirketin hem Türkiye hem de 130 ülkeye ev sahipliği yapan Gelişen Pazarlar Bölgesi liderleriyle de bir araya gelen öğrenciler, panellere, networking buluşmalarına katıldı; eğlenceli aktivitelerle ekip çalışmasını deneyimledi.

Bu sene 130 öğrencinin bire bir katılım gösterdiği yetenek programına bugüne kadarki en yüksek başvuru gerçekleşti. Yetenek programı süreci boyunca gerçekleştirilen çevrim içi departman tanıtımları ile binlerce öğrenciye ulaşıldı, departmanların iş süreçleri ve kariyer fırsatları BSH’liler tarafından aktarılarak öğrencilerin kariyerlerinde bilinçli kararlar vermelerine destek verildi. Generation BSH işe alım ilanına ise 15 bine yakın rekor başvuru geldi. Generation BSH programına katılmaya hak kazanan öğrenciler, şirketin çeşitli departmanlarında yer alarak deneyim kazanıyor, ilerlemek istedikleri alanları kendileri belirleyip bu alanlarda teorik bilgilerini pratiğe dökerek yetkinlik geliştiriyor.

“Gelecekte pek çok başarıya birlikte imza atacağız”

BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, Generation BSH programıyla ilgili şunları söyledi: “Şirket olarak gelecekteki meslektaşlarımızla şimdiden tanışmak büyük mutluluk. Kariyerlerini birlikte şekillendirmek, güçlü yönlerini ortaya çıkarmak, gelişimlerinde rol oynamak çok kıymetli. Yetenek programı ile gençlere şirketimizde kariyer yapmanın yanı sıra BSH’nin global ağında yer alma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunuyoruz. Aramıza katılan genç arkadaşlarımızla ileride pek çok başarıya birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”

“Genç istihdamına katkı sağlıyoruz”

BSH Ev Aletleri Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Hüseyin Coşkun ise, programa dair şu bilgileri paylaştı: “Yetenek programı ile öğrenciliğine devam eden yetkin adaylarımızı proje öğrencisi olarak bünyemize katarak genç istihdamına katkı sağlıyoruz. Oluşabilecek tüm proje öğrencisi pozisyonlarında, bu yetenek havuzuna öncelik veriyor ve işe alım programlarımızla tanışma fırsatı bulduğumuz adayları öncelikli değerlendiriyoruz.”