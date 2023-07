Gölcük Belediyesi, afet ve acil durumlara her an hazır olmak amacıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti(TRAC) Gölcük Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokolün ardından belediye tarafından temin edilen telsizleri GESOTİM ekiplerine teslim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; ilçedeki vatandaşların güvenliği ve afetlerle mücadele konusunda önemli bir adım attı. Afet ve acil durumlara her an hazırlıklı olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi, TRAC Gölcük Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, TRAC Gölcük Şubesi Başkanı Umut Öcal, GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, yönetimi ve gönüllüler katıldı. Protokol ile Gölcük Belediyesi ve TRAC; afetler ve acil durumlarda; can ve mal emniyeti, arama kurtarma, olaylara müdahale etme ve eğitim alanında iş birliği yapacak.

İmza töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Acil durumlarda iletişim becerileri hayati önem taşıyor. İmzaladığımız protokol sonrasında yapacağımız işbirliği ile afet durumlarında daha etkili bir iletişim ağı oluşturacağız. TRAC Gölcük Şubesi ile bilgi alışverişi yaparak yürüteceğimiz çalışmalar afet ve acil durumlar karşısında imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirerek her an hazırlıklı olmasını sağlayacağız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AFET VE ACİL DURUMLARIN HER TÜRLÜSÜNE HAZIRLIK

Protokolle Gölcük Belediyesi ve TRAC Gölcük Şubesi; afetler ve acil durumlar gibi beklenmedik olaylar ya da can ve mal emniyeti, milli güvenlik ile ilgili durumlarda, can ve mal kurtarma, olaylara müdahale etme ve ilk yardım yapılması, personelin eğitimi, bilgi paylaşımı kullanılan araç-gereç ve malzemelerin standart hale getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması, hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaç duyulacak araç, gere ve personelin taraflarca sağlanabilmesi konularında mevzuat çerçevesinde karşılıklı yardımlaşma ve iş birliği yapacak.