Gold Harvest’in Master Nut Leblebi Ezmesi ve Master Nut Ballı Mısır Cipsi, Superior Taste Award’da ödüle layık görüldü.

Belçika merkezli Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından dünyanın önde gelen şef ve sömeliyelerince gerçekleştirilen tat değerlendirmesinde (Superior Taste Award), Gold Harvest’in Master Nut Leblebi Ezmesi, 91.8 puanla 3 yıldız alarak ‘Sıradışı Ürünler’ kategorisinde yerini aldı. Master Nut Ballı Mısır Cipsi de yıldızını alarak ‘Göze Çarpan Ürünler’ kategorisine girdi. Gıda sektörünün en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Superior Taste Award’ı kazanan markanın lezzetleri, böylelikle uluslararası arenada da tescillenmiş oldu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Gold Harvest Genel Müdürü Hikmet Hüseyin Geçer, ’’Le Guide Michelin ve Gault & Millau gibi sektörün en iyi kuruluşları tarafından öne çıkarılan isimlerle çalışan 200’den fazla profesyonel şef ve sömeliyenin yer aldığı jüriden böyle bir onay alınması Türkiye pazarının zenginliğini ve gelişimini tanıtmak adına önemli bir kazanç durumunda. ‘Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ adıyla yola çıktığımız 2018’den bu yana yenilikçi uygulama ve araştırmalarımızla 65 bin metrekare üzerine kurulu tesisimizde, yıllık 98 bin ton kuruyemiş, kuru meyve ve cips üretimi ve paketleme kapasitemizle pazara yön vermeye ve Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.