Gönen Belediyesi, şehrin önemli noktalarından biri olan Işık Caddesi’nde kapsamlı yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yapılan çalışmaların şehrin estetik ve işlevsel açıdan gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Işık Caddesi’nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları kapsamında, parke kilit taş yol yapım, orta refüj ışıklandırma ve yaya yolu genişletme gibi önemli adımlar atılacak. Bu çalışmaların, şehrin ana noktalarından birinin modern bir görünüme kavuşmasına ve vatandaşların güvenliği ve konforunu artırmasına yardımcı olması hedefleniyor.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gönen Belediyesi olarak, şehrimizin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Işık Caddesi’nde başlattığımız kapsamlı yenileme çalışmamızla, şehrimizin modern ve çağdaş bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız. Yaptığımız her işte olduğu gibi, bu projede de halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirme gayreti içindeyiz. Söz verdiğimiz gibi, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

İbrahim Palaz’ın Başkanlığında Gönen Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekiyor.