Balya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Balya karayolunda 10 ADL 178 plakalı araç önünde seyir halinde olan saman yüklü traktörü fark edemeyip arkadan çarptı. Otomobil sürücü M.Ç ve yanında bulunan A.Ç yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.