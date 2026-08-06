Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında 1 milyar 842 milyon dolar yükselerek 164 milyar 448 milyon dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri ise 1 milyar 415 milyon dolarlık artışla 62 milyar 396 milyon dolardan 63 milyar 811 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri de aynı dönemde 427 milyon dolar artarak 100 milyar 210 milyon dolardan 100 milyar 637 milyon dolara yükseldi.