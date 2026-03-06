İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e ait olduğu öne sürülen yeraltı sığınağının hedef alındığını duyurdu. Askeri kaynaklar, operasyon kapsamında sığınağın 50 savaş uçağının katıldığı hava saldırısıyla bombalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu yeraltı sığınağının İran’daki üst düzey yöneticiler tarafından halen kullanıldığı iddia edildi. İsrail tarafı, saldırının bu gerekçeyle gerçekleştirildiğini savundu. Bölgedeki gerilim giderek artarken, saldırıya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.