Türkiye’nin ilk özel teknoparkı olan ve bünyesinde 150’den fazla firma bulunan GOSB Teknopark, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (UR-GE) kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a çıkarma yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği kapsamında GOSB Teknopark’ın ERA adıyla (Ergonomics, Robotic, Automation) hayata geçirdiği UR-GE Kümelenmesi’nde yer alan 12 firma, Azerbaycan Bakü’ye ziyarette bulundu.

GOSB Teknopark heyeti, ilk gün Azerbaycan T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nde temaslarda bulunarak Ticaret Başmüşavirleri Ahmet Erdal ve Murat Yaman’ı ziyaret etti. Görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke arasında iş birliklerini artırma fırsatlarının yanı sıra, hem kümede yer alan firmalar hakkında bilgiler aktarıldı, hem de bölgedeki ticari durum, yatırım ve iş birliği süreçleri hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

AZERBAYCAN İŞ BİRLİĞİ İLE 7 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT YAPMA FIRSATI

Seyahat kapsamında ihracat ve iş birliği odaklı temaslar gerçekleştiren GOSB Teknopark heyeti, “robotik otomasyon, yazılım ve üretim” sektörlerinde Azerbaycan’ın önde gelen yaklaşık 50 firması ile B2B görüşmelerde bulundu.

B2B görüşmelerin dışında ayrıca Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Azerbaycan İhracat ve Yatırım Tanıtım Ajansı AZPROMO, Türkiye Azerbaycan Sanayici ve İş Adamları Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği’ni (ATİB) de ziyaret eden heyet, 2 ülke arasındaki iş ağının genişletilmesi ve yeni iş birlikleri konusunda yol haritalarını belirledi.

Bakü’ye gerçekleşen ziyareti değerlendiren GOSB Teknopark Genel Müdürü Tolga Bildirici, Bakü’de yaptıkları görüşmelerde, firmalarla iş birliği fırsatlarını masaya yatırma imkânının yanı sıra, Azerbaycan iş birliği ve destekleriyle Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ukrayna ve Çin olmak üzere toplam 7 farklı ülkeye ihracat yapma imkanını da değerlendirdiklerini söyledi.