Özel uçak "TUR" ile Schiphol Havalimanı’na iniş yapan Erdoğan’ı, Hollandalı yetkililer ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı, zirvenin yapılacağı Lahey kentine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Heyet, konaklama için Lahey’deki otele geçti.

Lahey'deki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece saat 23.30’da görüşecek. Erdoğan’ın, Trump dışında çeşitli ülke liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu temaslarda Avrupa-Atlantik bölgesini etkileyen tehditler ve riskler ele alınacak.

Zirvenin ana gündem maddeleri arasında, müttefiklerin savunma harcamalarını artırmayı hedefleyen yeni savunma yatırım taahhüdü yer alıyor. NATO’nun belirlediği tehditler doğrultusunda ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki çabalarının da masaya yatırılması planlanıyor.