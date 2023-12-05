Cuma günü Fed başkanı açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaya göre para politikası ile ilgili sıkılaşmanın gerçekleştiği beklentileri altın fiyatlarının artmasına sebep olmuştu. Fakat altın fiyatında 4 Aralık günü düşüş yaşanmaya başladı. Gram altın satış fiyatı 1.882 TL, alış fiyatı ise 1.881 TL’ye düştü.

Vatandaşlar arasında altın fiyatının son hali merak konusu oldu. Rekor kırarak artan altın fiyatlarının şuan ki fiyatı nedir? Detaylar burada...

Cuma günü Fed Başkanı Jerome Pewell’in yapmış olduğu açıklamaya göre: enflasyonun faiz oranlarını yükseltmemesi nedeni ile “daha dengeli” olduğunu belirtti. Para sıkışması politikasında sona yaklaşıldığı ve gelecek sene ile ilgili faiz indirimlerinin yapılabileceği beklentisi sebebi ile yüksek seviyelere çıktı.

Altında beklenmedik değer kaybı yaşandı

Sürekli artış yaşanan altında beklenmedik bir şekilde düşüş yaşandı. Gram altın fiyatları %2.22 oranında değer kaybı yaşadı.

Yakın bir zamanda Dünya Altın Konseyi’nin yapmış olduğu ankete göre, merkez bankaları 12 ay boyunca altın rezervlerinde bir artış yapmayı planlamaktadır.