BIST 100 endeksi bugün %1,33 oranında yükselerek günü 10.080 puanla tamamladı. Bu kapanışla birlikte, 3,5 aylık bir aranın ardından ilk kez 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkılmış oldu. Jeopolitik risklerin azalması, siyasi gündemdeki sakinleşme, enflasyonda gerileme sinyalleri ve TCMB’nin olası faiz indirimi beklentisi, endekste yükselişi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Geçtiğimiz gün %5,78 değer kazanan BIST 100, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Ata Yatırım, piyasa odağının Perşembe açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine çevrildiğini belirtti. Enflasyonun düşüş trendini sürdürmesi durumunda, PPK toplantısında faiz indirimi önünde bir engel kalmayabileceği ve TL varlıkların bu süreçten olumlu etkilenmeye devam edebileceği ifade edildi.

Kuveyt Türk ise, endeksin 9.800 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükseliş ivmesinin korunacağı görüşünde. Kurum, yılın ikinci yarısında iç piyasalarda pozitif seyrin devam edeceğini öngörerek, yıl sonu BIST 100 beklentisini 14.100 puan olarak hatırlattı.

Sektörel endekslerde de artış dikkat çekti. Dün %9’un üzerinde prim yapan bankacılık hisseleri bugün %1,12 yükseldi. Sınai endeks %1,58, hizmetler endeksi ise %1,34 oranında artış gösterdi.

Altın tarafında da dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Dolar endeksindeki zayıflama ve jeopolitik tansiyondaki düşüşe rağmen, güvenli liman talebi artış gösterdi. 9 Temmuz’daki tarife müzakereleri ve ABD’deki harcama tasarısı beklentisi, ons altında yukarı yönlü baskı oluşturdu. Haftaya 3.274 dolardan başlayan ons altın, akşam saatlerinde 3.345 dolar seviyesine yaklaştı. Bu yükselişle birlikte iki günlük prim %2,17’ye ulaştı. Spot piyasada gram altın fiyatı 4.285 TL’ye çıkarken, Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı yeniden 4.300 TL’yi gördü.