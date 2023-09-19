GTA 5 Epic Games Ücretsiz Nasıl İndirilir? | Ücretsiz GTA 5 İndir ve Oyna

GTA 5 Epic Games ücretsiz seçeneği ile artık hem lisanslı hem de online olarak oynanabilir. Geçtiğimiz günlerde GTA 5’i ücretsiz indirmek isteyenlere büyük bir müjde veren Epic Games, 14 Mayıs 2020 itibari ile 1 haftalığına söz konusu oyunu ücretli yaptı. Şuan yoğunluk nedeniyle Epic Games sitesine girmek pek mümkün değil ancak gece 04.00 – 05.00 saatleri aralığında siteye girmek mümkün olabilir.

GTA 5 Epic Games ücretsiz indirmek isteyenler siteye giriş sorunu yaşadıkları için oyunu indirmekte zorluk çekebilirler ancak oyunu farklı bir yoldan indirme seçeneği de mevcuttur. Epic Games Launcher indirerek, oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilmeniz mümkündür. Peki, GTA 5 ücretsiz olarak Epic Games üzerinden nasıl indirilir? Siteye giremeyenler oyunu nasıl indirir? Aşağıdaki adımları tek tek uygularsanız, oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

GTA 5 Epic Games Ücretsiz Nasıl İndirilir? Siteye Giremeyenler Oyunu Nasıl İndirebilir?

Gta 5’i ücretsiz seçeneğinden yararlanmak istiyorsanız, öncelikle Epic Games hesabınızın olması gerekir. Eğer Epic Games hesabınız yoksa oyunu zaten indiremezsiniz. Oyunu indirmek için siteyle uğraşmanıza gerek yoktur. Öncelikle üyelik almanız gerekir ve üyelik için siteye giriş mümkündür.

GTA 5 Ücretsiz Epic Games Üzerinden Nasıl İndirilir?:

Öncelikle kendi adınıza bir Epic Games hesabı açmalısınız.

Facebook, Google, X Box, Play Station ve Nintendo hesaplarınız varsa, üyelik işleminizi bu hesaplar vasıtasıyla da tamamlayabilirsiniz.

Üye olduktan sonra, Epic Games Launcher Installer programını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.

Tarayıcıya girer girmez indirme işlemi başlar ve sonrasında bilgisayarınıza Epic Games Launcher uygulamasını kurmanız gerekir.

Launcher kurulduktan sonra doğrulama işlemi yapmalı ve iki adımlı doğrulama giriş özelliğini etkinleştirmelisiniz.

İki adımlı doğrulama ve hesap doğrulama işlemlerinizin ardından ise Epic Games Launcher uygulamasının arama bölümüne “Grand Theft Auto 5” yazarsanız, oyun direkt olarak karşınıza çıkacaktır.

“Sepete Ekle”, “Kütüphaneye Ekle”, “Ücretsiz Yükle” gibi yazılar göreceksiniz. Yeşil bir buton üzerinde yazan bu yazılara tıklayarak hemen oyunu kütüphanenize eklemeniz gerekir.

Sonrasında Epic Games Launcher uygulamasında “Kütüphane” sekmesine gelerek, oyunu seçip indirmeye başlayabilirsiniz.

Epic Games GTA 5 İndirmek İçin Ne Gerekir?

Epic Games üzerinden GTA 5 indirmek için öncelikle yapmanız gereken, doğrulanmış bir hesap almaktır. Hesabınızın SMS ile doğrulanması büyük önem taşır. Aksi halde oyunu indirebilmeniz mümkün olmaz. Oyunu siteden indirmek istiyorsanız, bu konuda hayli mücadele vermeniz gerekir. Şuan için Epic Games sitesine erişim mümkün değildir. Bu yüzden Epic Games Launcher üzerinden GTA 5 indirilebilir.

Epic Games, oyunu indirdikten sonra herhangi bir ücret talep etmez. Oyunu hilesiz kullanmanız durumunda ömür boyu oynayabilirsiniz. Oyunu indirmeden önce GTA 5 minimum sistem gereksinimleri hakkında bilgi alarak indirmeniz daha mantıklı olacaktır. Aksi takdirde oyun indikten sonra büyük hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Oyunun toplam indirme boyutu 90 GB’dir. Bu yüzden bilgisayarınızda en az GTA 5 için 90 GB boş alan olması gerekir. 90 GB’lık bir oyun indirmeniz, internet hızınıza göre günler sürebilir. Haliyle sistem gereksinimlerinize uymuyorsa, günlerce boşuna beklemiş, internet kotanızı boşuna doldurmuş ve bilgisayarınızda anlamsız yere 90 GB’lik alan kaplamış olursunuz. Böyle bir durumda oyunun kütüphanenizde yer alması daha mantıklı olacaktır.

Oyun için Epic Games hesabınıza kart bilgileriniz girmeniz veya bakiye yüklemeniz gerekmez. Tamamıyla ücretsiz ve herhangi bir kart bilgisi vermeden GTA 5 indirebilirsiniz.

Hesabın Şu Anda Daha Fazla Oyun İndiremez

Eğer hesabınızla ilgili bu yazıyı görüyorsanız sizin de yapmanız gereken ip değiştirme işlemlerini yapmalısınız. Bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

Statik ip kullanmıyorsanız ip değiştirebilme şansınız var. Bunun için modeminizi 20 saniye kapalı tutun ve tekrardan açın. Böylelikle bilgisayarınıza yeni ip atamış olursunuz.

Sabit (statik) ip kullanıyorsanız da vpn gibi araçlar kullanarak yeni hesaplar açıp indirebilme şansınız bulunmaktadır.