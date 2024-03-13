Tiroid bezinin genişlemesinin neden olduğu hastalık, tıbbi olarak guatr olarak adlandırılmaktadır. Cleveland Clinic raporlarına göre, tiroid bezi birçok nedenden dolayı genişleyebilir. Tiroid bezinde büyüdüğünde, daha geniş görünmesini sağlamak için bulunduğu alanı genişletir. İyot eksikliğinden kaynaklanan bu sağlık problemi tedavi gerektiren bir hastalıktır. Pek çok kimyasal ilaçla tedavi edilebilmesine rağmen, bitkisel ilaçların vücut sağlığı açısından uygulanması daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Kimyasal ilaçlar tarafından oluşturulan yan etkiler bitkisel ilaçlarda görülmez.

Guatra Hangi Bitkiler iyi gelir?

Sarımsak guatra iyi gelirmi?

Sarımsak en çok kullanılan sudur, yani yemeklerin tadını arttırmak amacıyla kullanılır. Beslenme terapisti Gale Maleskey, sarımsakın tiroid problemleri için terapötik bir faktör olduğunu söylüyor. Bu durumda, iyot eksikliği olan bir sarımsak kullanılmaması tiroid bezinin büyümesine neden olabilir. Sarımsak kullanarak, en az bir sarımsak, tiroit bezinin genişlemesini önlemek için her gün yeterli olacaktır. Sarımsakın tiroid bezi üzerindeki yararlı etkilerinin yanı sıra, vücudun bir bütün olarak antioksidan özellikleri de vücut sağlığına katkıda bulunur.

Guatra bitkisel tedavi

Vücudun içinde salgılanan hormonları dengelemeye yardımcı olan ve tiroid bezine yardım eden otlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– Bugleweed bitkisi (Nanegiller hattının bir bitkisi)

– Yulaf samanı

– Melisa otu

– Atkuyruğu çimi

Otlar, akut stres ve diğer hastalıkların neden olduğu hormonal karışıklığı eski dengeye geri döndürmeye yardımcı olur. Bu bitkiler çay veya kapsül olarak alınabilir. Aldığınız bitkisel ilaçlar üreticinin talimatlarını takip etmeli ve bunun için ilaç etiketlerini okumalısınız. Buna ek olarak, alerjik reaksiyonla karşılaşmamak için doktorunuza danışmanız kesinlikle gereklidir.

Yeşil çay ve guatr

Yeşil çay olarak bilinir, bir uyarıcı ve bir enerji artırma demlik. Bu çay, tiroid bezinin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olur. Yapılan araştırma ve deneylerin sonuçlarına göre, yeşil çay, guatr hastalığı üzerinde olumlu bir etki yaratabilmek için günde en az 3 kez yeşil çay içmelidir. Bununla birlikte, yan etkileri önlemek ve olası alerjik reaksiyonları önlemek için tiroid tedavisine başlamadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.

Varek

Bu bitki bir çeşit alg türüdür. Bol miktarda iyot içeren bu alg türleri, guatr hastalarında vücut için gerekli olan iyot miktarını arttırmak için beslenme planına dahil edilmelidir. Vücutta çorba veya çay olarak alınabilen fiğ, bir kapsül şeklinde de sağlanabilir. Bununla birlikte, önerilen kullanım çorba veya çay şeklini almaktır. İçindeki iyot sayesinde, guatr probleminin gelişmesini engeller. Ancak, herhangi bir bitkisel çözümde olduğu gibi, bu çözüm öncelikle doktorunuzla görüşmenizi gerektirir.

Deniz yosunu guatr

Yapılan araştırmalara göre, tiroid için bir başka bitkisel ilaç, iyot seviyesinde yüksek deniz yosunu. Bu bitki bir kapsül ya da çay olarak temin edilebilir. Ancak, olası alerjik reaksiyonlara ve diğer yan etkilere karşı korumak için kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Guatr neden olur?

Keçi boynundaki kelebek şeklindeki tiroid bezi şişiyor. Tiroid bezi metabolizmasını kontrol eden tiroid hormonlarının üretimini düzenler. Bu guatr hastalığı ve dolayısıyla tiroid hormon eksikliği, vücuttaki iyot eksikliğinden kaynaklanır. Guatr olan kişi için tıbbi çözümler her zaman mevcuttur. Ancak, bu tıbbi çözümlerde görülen yan etkiler kabul edilmemektedir. Böylece, yüzyıllardan beri tıbbi tedaviden daha fazla talep edilmeye başlanmasından beri bazı bitkisel çözümler devam etmektedir. Bu botanik tedavilerin yan etkilerinin olmaması, taleplerinin ana nedeni olarak görülebilir.

Guatra neler iyi gelir?

Geleneksel tedaviler çeşitli faktörlere uygun olarak gerçekleştirilebilir. Tıbbi tedaviler olmasına rağmen, insanlar tiroid için bitkisel ilaçlar arardı. Bu aramada bulunan çözümlerin bazıları hastalığı tedavi ederken diğerleri ise büyümesini önlemektedir. Genel olarak, iyot bakımından zengin besinler içeren bu tedaviler, genişlemiş tiroid bezini bazı bileşenlerle de küçültebilmektedir. Bununla birlikte, uygulanabilecek tedaviler bazı insanlarda çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, bitkisel ilaçları uygulamadan önce, tedaviye doktor tarafından başvurarak hiçbir yan etkisi olmadığından emin olmak gerekir.

– Kırmızıbiber

Guatr hastalığının oluşmasında kişi şişkinlik ve hormonal dengesizlikler nedeniyle ağrılı bir süre yaşayabilir.

Guatr hastası hipotiroidizm içeriyorsa karşılaşılabilecek semptomlar şöyle sıralanabilir:

– Yorgunluk

– Şişmanlamak

– Soğuğa karşı dengesiz direnç

Acı biber kapsaisin maddesi ile dolaşım sisteminizi hızlandırmaya yardımcı olur. Alternatif Enzimler kullanılır ve enerji ve sıcaklık dengesinin korunmasına yardımcı olan redbiber de guatr hastaları için vazgeçilmezdir.

– Guatr kilo kaybı yaparmı?

Guatr hastalığının varlığı, daha hassas bir hipotiroidiye bağlı olarak kilo alımını ifade eder. Biber “Journal of biology” dergisinin 2008 yılında yayınladığı biline kimyasalların sayısının ve metabolik hızlandırıcı etkisinin biline bir yemek olduğunu belirtti. Bu yemek ayrıca Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’nin raporlarına göre iştah açılma potansiyeline de sahiptir. Kilo kaybı, guatr hastalığınızı etkilemez, ancak vücudunuzun sağlığa karşı direncini bozmasına neden olabilir. Bu nedenle kilo kaybını önlemek için diyetisyeniniz ve doktorunuzla bir beslenme planı uygulamanız gerekir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Guatr hastalığı sadece tiroid bezlerinde görülen bir hastalık olmasına rağmen, bezlerin ve diğer birçok alanın şişmesine ve olumsuz etkilenmesine neden olur. Tiroid bezlerinin şişmesi, radiyal bir saldırıdan sonra yutma, nefes alma ve vokal yollara zarar verme gibi sorunlara yol açar. Bu durumlarda acil müdahaleler gerekli olabilir ve bu müdahaleler sonucunda kalıcı etkiler görülebilir. Bununla birlikte, ilerleyici hastalık ile hormon dengesizliği, kalp sorunlarına yol açarak daha fazla artabilir. Redbibber kullanmadan önce bir doktora danışmak kesinlikle gereklidir. Çünkü kırmızı buster’ın ağırlık üzerindeki etkisi bağışıklık sistemini yakından etkilemektedir. Buna ek olarak, vücutta iyot alımında da bazı problemler vardır. Bu tiroid bezinin çok fazla çalışmasına ve hormon dengesizliğine neden olur. Guatr hastaları için önerilebilecek adımlar şunlardır:

Gerekli malzemeler:

–Meyve suyu sıkacağı

– Havuç

– Çilek

– Blender

– Süt

– Varek

Guatra iyi gelen bitki karışımı

1. Adım

2 bardak hasır ve 5 parça toprak ve miksleri temizlemek için bol su ile iyice durulayın. Organik üretim, olumlu etkileri artıracak ve mikropların alınma riskini azaltacaktır.

2. Adım

Havuç ve çilekleri parçalara ayırın.

3. Adım

Havanı ve sirkeyi bir karıştırıcıda karıştırın ve bir bardak içine koyun.

4. Adım

Çilek ve havuç karışımı olan bu sıvıya bir bardak süt ekledikten sonra bir avuç patates ekleyin ve iyice karıştırın. Sonra bunu günde bir kez karıştırın. İyot bakımından zengin karışımın rahatlatıcı bir etkisi olur ve bileşenleri de tiroid bezlerinin şişmesini azaltacaktır.