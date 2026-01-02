CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye katılıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin detayları TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında aktardı.

ERDOĞAN İLE BEŞTEPE'DE GÖRÜŞTÜ

Atik, Çakır'ın Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini ve katılım kararının orada alındığını dile getirdi. Fatih Atik "Çakır, Erdoğan'a 'Bu hayasız adamlara boynumu büktürmeyin' demiş" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HELALLİK İSTEDİ

Çakır'ın aldığı karar öncesi CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını belirten Atik "Hasan Ufuk Çakır, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istemiş" dedi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Çakır'ın Ankara'ya içinde Mersin ilçe belediye başkanlarının da olduğu kalabalık bir ekiple geleceğini ifade eden Atik "Rozetini çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak" diyerek AK Parti Grup Toplantısı'nı işaret etti.