OPERASYON GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan operasyon derinleşerek sürüyor. Bayrampaşa Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada, “zimmet, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan tanınmış isimler ve işletmeciler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Köşkeroğlu Baklava sahibi Süleyman Köşkeroğlu ve Marnas Otel Müdürü Cengiz Fison tutuklandı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık sevk yazısında, Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison'un şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasındaki "rüşvet" suçuna aracılık ederek Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu'nun üzerine atılı "rüşvet verme" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunu ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse yakalanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Bekir Önder ve İbrahim Amedi tutuklanırken, Hakan Köse ve Remzi Albayrak hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.