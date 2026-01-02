İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araçlar polis ekiplerince takibe alındı. Ekipler, araçları Şebboy Caddesi üzerinde Terminal önünde güvenlik önlemi alarak şüpheli aracı beklemeye başladı. Plakası belirlenen araçlardan biri Terminal önünde, diğeri ise İnegöl AVM otoparkında ekipler tarafından durduruldu. Korsan taksi sürücüleri suçlamaları reddederken, araçta bulunan yolcular korsan taşımacılık yapıldığını itiraf etti.

Yapılan kontrollerin ardından sürücüye, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında, ilgili belediyeden çalışma izni ve ruhsatı olmadan yolcu taşımak suçundan her sürücüye 46 bin 392 TL olmak üzere toplam 92 bin 798 TL para cezası kesildi.

Ayrıca korsan taşımacılıkta kullanılan araçlar 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, korsan taşımacılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşları yasal ve ruhsatlı araçları tercih etmeleri konusunda uyardı.