İran’da sık sık rejime karşı çıkan ayaklanmalar bu kez ekonomik gerekçelerle patlak verdi. Başkent Tahran’daki bir çarşıda esnafın başlattığı protestolar hızla tüm ülkeye yayıldı. 6 gündür süren gösterilere ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği destek ise uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Trump, protestocuları korumak için “Elimiz tetikte” açıklamasında bulunurken, İran resmi makamlarından ardı ardına sert yanıtlar geldi.

"ABD ÜSLERİNİ VURURUZ"

İran Meclis Başkanı Mohammed Bahir Galibaf, yaptığı açıklama ile ABD'yi tehdit etti.

Galibaf, açıklamasında "Orta Doğu'daki ABD askeri üsleri, İran'a karşı herhangi bir ABD adımında meşru hedefler haline gelecektir." dedi.

"ABD'NİN HALKI KULLANMAK ADINA ATTIĞI ADIMLAR ORTADA"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’li siyasetçilerin "İran halkını kurtarma" iddiasıyla yürüttüğü politikalara işaret ederek, "ABD’li siyasetçilerin İran halkını kurtarma iddiasıyla yürüttükleri politikalara kısaca bakmak bile, ABD’nin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu göstermeye yeterlidir. Bu tablo, 1953 yılında Muhammed Musaddık’a yönelik darbenin finansman ve destek sağlanarak organize edilmesinden, 1988’de İran’a ait bir yolcu uçağının Basra Körfezi semalarında vurulması sonucu kadınlar ve masum çocukların hayatını kaybetmesine, İran’a karşı yürütülen 8 yıllık savaşta (İran-Irak savaşı) Saddam Hüseyin’e verilen kapsamlı destekten, İsrail rejimiyle iş birliği içinde İranlılara yönelik suikast ve saldırılara, 2025 yılının haziran ayında İran’ın altyapılarını hedef alan saldırılara ve tarihin en ağır yaptırımları olarak nitelendirilen yaptırımlara kadar uzanmaktadır." dedi.

“İRANLILAR DIŞ MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEK”

Bekayi, açıklamasında ABD’nin İran’a yönelik tutumunu eleştirerek, “Uluslararası hukukun temel ilkeleri bugün açıkça çiğneniyor; İranlılara duyulan sözde şefkat gerekçe gösterilerek ülkeye yönelik saldırı tehdidinde bulunuluyor. İranlılar, sorunlarını kendi aralarında diyalog ve etkileşim yoluyla çözmeyi tercih ediyor ve hiçbir koşulda dış müdahaleye izin vermeyeceklerdir” dedi.

"ABD'NİN KURTARMA GİRİŞİMLERİNİ ÖRNEK VERDİ"

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani de konuya ilişkin konuştu.

Şemhani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın ülkedeki protestolar hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. Şemhani, "İran halkı, Amerikalıların Irak'tan Afganistan'a, Gazze'ye kadar sözde kurtarma girişimlerini iyi bilmektedir." ifadesini kullandı. Paylaşımında, İran'ın ulusal güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Şemhani, "İran'ın güvenliğini tehdit etmeye kalkan her müdahaleci el, pişman edici bir yanıtla kesilecektir." ifadelerine yer verdi.