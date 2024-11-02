Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Ayvacık Köyü’nde devam eden sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri GÜNDEM/BİLECİK İGFA

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Aygöl, köy sakinleriyle buluşarak onların taleplerini ve düşüncelerini dinledi. İncelemeler sırasında, Vali Aygöl, Gülsüm Teyze ile birlikte asfalt makinesini kullanarak çalışmalara katıldı.

Program sonunda Vali Aygöl, köy konağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ayvacık köy halkı, yol çalışmalarının kaliteli ve hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, modernleştirilen yolların günlük yaşamlarına büyük katkı sağladığını dile getirdi. Vali Aygöl de köy yollarının yenilenmesiyle bölge halkının ulaşımının kolaylaşacağını vurguladı.

Vali Aygöl, Ayvacık Köyünde sürdürülen yol yapım çalışmalarının titizlikle devam ettiğini ifade ederek, bu projeye emek veren Bilecik İl Özel İdaresi ekibine teşekkür etti.