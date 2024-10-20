Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler istihbarat çalışmaları kapsamında İstanbul'da 286 adet motor bloğu, İzmir Aliağa'da ise 80 ton fuel oil ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Gemi Arama Ekipleri gelen ihbar üzerine Aliağa Limanı'nda bir gemiye operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 80 ton fuel oil yakaldı.

Bu arada İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli de yaptığı operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 69 milyon TL olan 286 adet motor bloğunu yakaladı.

????İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelimizin yaptığı operasyonda; ⬇️⬇️piyasa değeri yaklaşık 6️⃣9️⃣ milyon TL olan 2️⃣8️⃣6️⃣ adet motor bloğu yakalanmıştır.#gümrüklermuhafaza #geçityok #alo136 #gümrükmuhafazanöbette pic.twitter.com/DPD3mvjwSo— Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (@muhafaza_gm) October 17, 2024

Her iki kaçakçılık olayına yönelik şüpheliler iş ve işlemler sonrasında adli makamlara sevk edildi.