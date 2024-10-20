Balıkesir’in Edremit ilçesinde devrilen Volkswagen marka minibüste 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Ülkü yolunda seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 10 ALU 102 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan minibüs içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 5 kişiyi ambulans ile hastanelere sevk etti. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.