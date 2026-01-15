ABD’nin kritik minerallerin ithalatına gümrük vergisi getirme planını ertelemesi, gümüş piyasasında sert bir düzeltmeyi beraberinde getirdi. Rekor seviyelere kadar yükselen gümüş fiyatları, bu gelişmenin ardından hızlı bir geri çekilme yaşarken gün içindeki düşüş yüzde 7’nin üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kritik minerallerde arz güvenliğini sağlamak amacıyla ikili anlaşmalar yoluna gidileceğini açıklaması, tarife kaynaklı belirsizlikleri azaltarak piyasalardaki satış baskısını artırdı ve fiyatların gerilemesine zemin hazırladı.

Gümüş fiyatları gün içinde yeni bir zirveyi test ettikten sonra sert bir düzeltme yaşadı. 93,70 dolarla rekor seviyeye çıkan ons gümüş, Trump’ın açıklamalarının ardından yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederek 86,29 dolara kadar çekildi.

Saat 10.20 itibarıyla ons gümüş yüzde 3,81’lik düşüşle 89,63 dolardan işlem görürken, gram gümüş de aynı dakikalarda yüzde 3,84 gerileyerek 124,50 liraya indi.

Donald Trump’ın değerlendirmeleri yalnızca gümüşle sınırlı kalmadı; platin ve paladyum fiyatlarında da satış baskısı yarattı. Platin, yüzde 3,3’lük düşüşle 2.305 dolara gerilerken, daha önce 29 Aralık’ta 2.478,50 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Paladyum ise yüzde 2,6 değer kaybıyla 1.778,80 dolar seviyesine indi ve son bir haftanın en düşük seviyelerine yakın bir görünüm sergiledi.