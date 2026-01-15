Osmangazi Belediyesi'nin çocuklar ve gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Yetenek Evleri, yıl boyunca süren eğitimlerin meyvelerini anlamlı bir sergiyle taçlandırdı.

Osmangazi Belediyesi Yetenek Evleri'nde çeşitli sanat dallarında düzenlenen kurslarla yeteneklerini ortaya çıkaran farklı yaş gruplarındaki kursiyerler, çalışmalarını düzenlenen sergide sanatseverlere sundu. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen sanat buluşması, Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Minyatür evler ile el yapımı ürünleri kapsayan sergide, müzik topluluğu da gitar ve ney eşliğinde mini bir konser verdi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Aydın, yıl boyunca emek veren çocuklara teşekkür sertifikası verdi. Eserleri yakından inceleyen Başkan Aydın, hazırladıkları eserler için çocukları tebrik etti.

'Hayallerinizi kaybetmeyin'

Özellikle çocuk yaşlarda hayal gücünün ve hayal etmenin hayatta ulaşılabilecek noktalar için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Aydın, bu kapsamda ortaya çıkan ürünleri önemsediklerini söyleyerek, 'Bugün 70 çocuğumuz bu sergide yer alıyor. Toplamda ise 400 çocuğumuz Yetenek Evleri'nde eğitim alarak yeteneklerini keşfediyor. Osmangazi Belediyesi olarak çocuğun, gencin, kadının ve dezavantajlı bireylerin hayatın her alanında yer alabilmesi için bu tür çalışmaları destekliyoruz. Hayallerinizi kaybetmeyin. Bugün dikilen bir ağacın büyüdüğünü 70 yaşında da görebilirsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Başkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefat yıl dönümü olduğuna da değinerek, 'Bugün büyük önderimizin annesi Zübeyde Hanım'ı anıyoruz. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Yetenek Evleri'nde verilen nitelikli eğitimler sayesinde ortaya çıkan çalışmalar Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.