Kendi dünyalarına kapanmış iki yalnız insanın yalanlar, gerçekler, kahkahalar ve gözyaşlarıyla bezenmiş hikayesini anlatan "Güne Bakan Cam Kırıkları", 16 Ekim ve 21 Kasım’da İstanbul Fişekhane Ana Sahne’de sahne alacak.

Türk tiyatrosunun eşsiz eserleri arasında yer alan ve Almıla Uluer ve Kerem Atabeyoğlu’nu buluşturan oyunun biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı. İki yalnız insanın bir parkta beklenmedik şekilde karşılaşmasıyla başlayan oyun, geçmişin ve bugünün, yalanla gerçeğin, kahkahalarla gözyaşlarının birbirine girdiği, seyredenlerin unutamayacağı bir hikayeye dönüşüyor.