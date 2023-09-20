Güneş çarpması, yaz aylarında en çok karşılaşılan rahatsızlıkların başında yer alır. Yaz aylarında güneşin altında, özellikle baş bölgesinin yoğun güneşe maruz kalması, güneş altında efor sarf edilmesi ve güneş altında uzun süre çalışılması durumunda güneş çarpmasının sıklıkla görüldüğü söylenebilir.

Güneş ışınlarının dünyaya dik geldiği vakit, yani öğlen vakitlerinde çarpmaların çok daha sık bir şekilde görüldüğü bilinir. Vücut, dış hava sıcaklığı ve kendi sıcaklığı arasındaki dengeyi kurabilmek adına bir mekanizmaya sahiptir. Aşırı derecede sıcağa maruz kalınması ise söz konusu mekanizmanın alarm vermesine yol açar. Kişinin alarm durumundayken dahi kendini zorlaması ve güneşe maruz kalması, çarpma olayının kaçınılmaz bir hal almasına neden olur.

Çocuklarda çarpma olayının sıklıkla rastlandığı ve bazı durumlarda tedaviye gerek kalmadan sona erdiği görülür. Yetişkinlerde ise çarpmanın sonuçları çok daha ağır bir şekilde sonuçlanabilir. Kalp kaslarının, böbrek, beyin vb. birçok organın hem kas anlamında hem de fonksiyonel anlamda zarar görebilme ihtimali yüksektir. Bu yüzden bu konuda hassas olmak gerekir.

Güneş Çarpması Belirtileri

Güneş çarpmasının belirtileri kendini net bir şekilde belli eden ve tıbbi müdahale gerektirecek belirtilerdir. Çocuklarda belirtiler biraz daha hafif görünse de yetişkinlerde belirtilerin bir miktar daha ağırlaştığı söylenebilir.

Güneş çarpmasının belirtileri ise şu şekildedir:

Şiddetli bir baş ağrısı görülür ve baş ağrısıyla birlikte göz kararması da söz konusu olur. Özellikle çarpma nedeniyle etkilenen beyin fonksiyonları, ağrının asıl sebebidir.

Vücut dengesinin şaştığı görülür. Hastanın kusma, bulantı, açlık ve karın ağrısı gibi belirtilerle karşı karşıya kalması mümkündür. Vücudun sinir sisteminde meydana gelen hasar veya deforme, bu belirtilerin temel nedenidir.

Vücut, kendi ateşini dış ortama göre belirleyemediği için sorun yaşaması söz konusu olabilir. Bu yüzden de havale ve yüksek ateş gibi durumlarla karşılaşılabilir.

Şuur bulanıklığı ve sürekli uykulu hissetmek, diğer belirtiler olarak bilinirler.

Güneş Çarpmasının Tedavisi

Güneş çarpması tedavisi konusunda alternatif tıbba başvurmaya gerek yoktur. Direkt olarak en yakın sağlık kurumundan yardım almak gerekir. Çarpmanın boyutu yüksek olabilir ve dışarıdan, uzman hekim tarafından muayene edilmediği takdirde anlaşılması da söz konusu olmaz. Çarpmanın boyutuna göre tedavi uygulanması ve gerekir ve bu durum da sadece uzman hekim muayenesi sayesinde geçerlidir.

Güneş çarpmasının tedavisi adına, çarpmanın boyutu yapılan kan tahlilleri sonucunda anlaşılır. Kan testi sonucuna göre hastaya sıvı takviyesi, serum takviyesi ve vücudun salgılamış olduğu maddelere karşı gelebilmek adına birçok takviye uygulanabilir. Aynı zamanda vücudun çarpma nedeniyle salgılamadığı maddeleri de vücuda kazandırmak adına da takviye tedavisi gerçekleşir.