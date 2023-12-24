Temel olarak düşünecek olursak astronotların giydiği o ilginç kıyafetler olmadan uzay boşluğunda veya herhangi bir gezegende bulunmak felaket olabilirdi, değil mi? Tüm bunları göz önüne aldığımız zaman Dünya çok güzel bir yer aslında. Bir düşünelim… Ilık bir deniz esintisi, köpekler, sevdiğimiz atıştırmalıklar, doğa ve daha birçok şey.

Eğer Elon Musk’ın hayalleri gerçeğe dönebilirse bir gün Mars’ta yaşayacağız, kim bilir. Şu an için Dünya’ya sıkışıp kaldık desek yeridir. Ama bize inanın her türlü güvenlik önlemini almadan uzay boşluğuna veya diğer gezegenlere gitmek istemezsiniz. Peki diğer gezegenlerde veya uzay boşluğunda (önlemsiz) yaşam nasıl olurdu? Gelin inceleyelim.

Güneş:

Güneşli bir havada voleybol oynarken bile çok çabuk derinizin kızardığını fark edersiniz, güneşi ziyaret etmenin pek mantıklı olmadığını tahmin etmek zor değil.

Toplam Süre: Bir saniyeden az

Merkür:

Güneşe bakan kısmı son derece sıcak(ortalama 427 santigrat derece). Ancak aksine diğer tarafı ise buz devrini andırırcasına soğuk (yaklaşık eksi 179 santigrat derece). İki kutup arasındaki orta noktayı bulup çok seri bir şekilde kutuplar arası geçiş yapmayı başarabildiğinizi varsayarak, nefesinizi tutabildiğiniz kadar yaşayabilirsiniz.

Toplam Süre: Yaklaşık iki dakika

Venüs:

Yaklaşık 482 derecelik bir yüzeyde yaşamak tahmin edeceğiniz üzere pek mümkün olmayacaktır. Konudan bağımsız olan bir bilgi de sıkıştıralım araya, Dünya ile Venüs’ün yerçekimleri neredeyse aynıdır. Yani pek yabancılık çekmeyeceğinizi söyleyebiliriz. Tabii ki buharlaşacağınız ana kadar.

Toplam Süre: Bir saniyeden az

Mars:

Mars çok soğuktur ama hava katmanları çok incedir. Bu sebeple soğuğun yoğunluğu Dünya’dakinden biraz daha az hissedilebilir. Eğer çok çok sıcak tutabilecek kıyafetleriniz varsa Mars’ta az da olsa dolaşabilirsiniz. Güzel bir deneyim olurdu bizce.

Toplam Süre: Yaklaşık iki dakika

Jüpiter:

Gaz formunda bir yörüngeye sahip olan Jüpiter, pek rahat bir yaşam alanı değil. Gezegenin katmanlarının uyguladığı basınca dayanabildiğiniz ölçüde hayatta kalabilirsiniz. Ama şuraya dikkat çekmek isteriz ki, bu basınca dayanabileceğinizin sözünü veremeyiz.

Toplam süre: Bir saniyeden az

Satürn, Uranüs ve Neptün:

Jüpiter’den pek farklı değiller aslında, yine ciddi bir gaz basıncı ölüm sebebiniz olacak muhtemelen. Satürn’ün halkalarının üzerinde yürümeye pek elverişli olmadığını da söylemeliyiz.

Toplam süre: Her biri için bir saniyeden az.