Tatil dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Çeşme plajları, gösterişli yapısı ve muazzam manzarası ile tatile gelenleri bir sonraki sene için planlar yaptırıyor. Çeşme İzmir’in önde gelen ilçelerinden biridir. Düzenli hayat süren halkın değilde daha çok tatil yapan kesimin bulunduğu Çeşme’nin plajları taşsız ve soğuk olmadığı için çokça tercih edilmektedir. Turizmin geliştiği bölgeye İzmir halkı doğru bir strateji ile ayak uydurarak bir çok restoran ve dükkan açılmıştır. Aynı zamanda yatırımcılar Çeşme’nin sahil kenarında plaj olmaya uygun yerlerin her metrekaresini ücretli plaj yaptıkları için bir rekabet söz konusudur. Çeşme plajlarının hangisini seçeceğinize henüz karar veremediyseniz okumak için doğru makaleyi seçmişsiniz. Burada listelenen Çeşme plajları giden kişilerin yorumlarına ve görüşlerine göre yazılmıştır.

Fun Beach Club

Çeşme’de bu plaja gidenlerin yorumlarına göre konsept ve yatırım güzel olsa’da bazı şeyler eksik. Fun Beach Club Çeşme’de gidebileceğiniz en yüksek bütçeli plajlardan biridir. Bu plajda diğerlerine nazaran daha fazla restoran ve seçenek bulunmaktadır. Giriş ücreti 80 TL, eğer arabanız ile geldiyseniz otopark 40 TL ile ücretlendiriliyor. Plajının görüntüsü güzel olsa’da garsonların ve yardımcıların pekte yardımcı olmadığı çokça söylenmektedir. Sunulan hizmet denizin iyi bölgesi, taşsız kumlar, su sporları ve leziz yemekler yapan restoranlardır. Her şezlong için tekrardan ücret talep edilmektedir. Şezlong konusunda fiyatlandırmadan turistlerin pek hoşlanmadığını söyleyebiliriz.

Babylon Aya Yorgi (Cove Beach)

Önceden adı Babylon Aya Yorgi iken değiştirilerek Cove Beach olmuştur. Cove Beach adını almadan önce Türkiye’de çoğu kişi tarafından kullanılan operatör hattı Vodafone ile indirim anlaşması vardır. Eğer bu operatörü kullanıyorsanız fiyatlar yarı yarıya düşmektedir. Sponsorluktan sonra inanılmaz bir rağbet gören plaj, Çeşme’nin fenomenlerinden olmuştur. Babylon Aya Yorgi bir diğer deyişle Cove Beach‘a Giriş ücreti normalde diğer plajlar gibi 80 TL fakat indirim ile 40 TL’ye düşmektedir. Bir önceki plaj olan Fun Beach Club gibi olumsuz yorumlar alıyordu, adı değiştikten sonra bir kaç ufak değişiklik ile birlikte olumlu yorumlar artmıştır. Doğal manzaranın arasında turkuaz rengine çalan bir denize sahiptir. Ege bölgesinin doğallığından ödün vermeyen plajlarından bir tanesidir.

Zio Beach Alaçatı

Çeşme ve Alaçatı plajları arasında en kaliteli şezlong ve şemsiyesi olan Beach kesinlikle burasıdır. Kaliteli ve farklı görünümlü şemsiyesi, sırtüstü yattığınızda belinizi ağrıtmayacak kalitede şezlongu ile bu konuda bir numaradır. Lakin Zio Beach her plaj kadar giriş ücreti alsa’da kesinlikle en kalitelisi olmasının bir eksisi olarak yemek menüsü çok pahalıdır. Normalden daha prestijli olduğu için yemek fiyatları’da normalden daha yüksek fiyatla ücretlendiriliyor. Menüsünde yaz mevsiminde dinlenmeye uygun yemek türleri vardır. Bu yemekler, işinin ehilleri tarafından hazırlandığı çok bellidir ki herkes yemeklerden memnundur. Kahverengi renkli Miami’yi andıran şemsiyenin altında limonatanızı yudumlarken muazzam denizini kucaklayabilirsiniz.

Delikli Koy

Nüansı Çeşme Plajları arasında güzel derecesinde olsa’da yoğun zamanlarında bile düzensizdir. Belediye işçiliğine benzer bir hava gözetilmektedir. Fakat Delikli Koyu İzmir’de evlenen çiftlerin bir numaralı fotoğraf çektirme yeridir. Her gün 20’den fazla evli çiftin düğün fotoğrafı çektirdiği koy’da standart bir muamele vardır. Konumundan dolayı rüzgarlı bir havası olduğu için yazın sıcak zamanında burası rüzgar için tercihiniz olabilir. Denizi’de soğuktur, yaz hararetini gidericidir. Manzarası ise adı üstünde “Koy” olduğu için tamamen doğal tabiatın içerisinde tatil geçiriyorsunuz. Balta girmemiş ormanların arasında, el değmemiş bitki örtüsünde doğayı seven konseptte bir tatil yapmak için Çeşme plajları arasında bir numaradır.

Çeşme Altınkum Plajı

Altın sarısı renkli kumu ile adının hakkını veren bir plajdır. Bu plaja gelen herkes olumlu bir dönüş sağlamıştır. Tek sıkıntısı plajın denizi soğuk olduğudur. Altınkum Plajı kumunun rengiyle gerçekten’de cennet gibi bir manzara sunmaktadır. Yemek fiyatları, giriş fiyatları konusunda’da rekabet ettiği plajlara nazaran verdiği hizmete göre standart bir fiyatlandırmaya sahiptir. Plajın hizmetçileri ve temizlik kolu gerçekten işini iyi yapıyor. Buraya giden herkes Altınkum plajının tertemiz olduğunu söylemektedir. Yaz mevsiminin en sıcak ayı Temmuz ayında dahi denizi buz gibidir. İnsanların görüşlerine göre gerçekten “buz”, eğer küçük çocuğunuz varsa yada bebekli bir aileyseniz denizine bebeğinizle birlikte girmenizi önermiyoruz. Sıcaklık çok düşük derecede olduğu için ufakta olsa olumsuz etkilenebilirler.

Rooms Beach

Normal standartta bir beach’tir. Diğer Çeşme plajlarına göre Rooms Beach‘a giriş ücretinin 90 TL olmasından dolayı iyi bir seçenek değildir. Çünkü sundukları hizmet Ilıca ve Zio kadar mükemmel olmasa’da giriş ücreti çok yüksektir. Dolayısıyla fazla kalabalık değildir. Temmuz ayının en sıcak havasında dahi tokat atar gibi bir rüzgar gelmektedir. Bu rüzgara dayanmak çok güçtür. Denizi güzel olsa’da plaja yan taraftan alakası olmayan kişilerin rahatça girmesi ücret verip’de girenleri zaman zaman rahatsız etmektedir. Rooms Beach’a giden turistlerin ilgisini çeken en önemli şey müziği olmuştur. Müzik sabahtan akşama kadar hiç durmaz ve playlisti gençlere yönelik ortamı şenlendiren türdendir.

Sera Beach

Son zamanlarda popüler plajlar arasında öne çıkan Sera Beach, geniş aileler ve çocuklu turistler için birebir. Giriş ücreti rekabet ettiklerine göre çok daha düşük, denizi’de çok güzel. Neredeyse tüm yorumların olumlu olduğu Sera Beach hakkında Çeşme’nin yeni yıldızı diyebiliriz. Sera Beach’a giriş ücreti 40 TL‘dir. Çok kalabalık olmadığı için sessiz ve kafa dinlemeye uygun sakin bir yerdir. Çalışanları ciddi bir titizlik içerisinde çalışıyor olmalı ki herkes bu durumdan etkilenmiş. Çocuklu aileler burada stresini atıp deniz manzarasının karşısında rahatlayabilirler. Tek bir kötü yanı var oda tuvaletleri. Eşsiz deniz manzarasının, iç açıcı yemek menüsünün yanında tuvaletlerine gittiğiniz zaman ciddi anlamda kötü olduğunu fark ediyorsunuz. Manzara ve vaat ettiği hizmete göre tuvaletleri kesinlikle yeniden yapılmalıdır.

Pırlanta Plajı

Berrak, el değmemiş denizinde yüzerken ayaklarınız sanki suyun içinde değilmiş gibi hissediyorsunuz. Sahilin kumları ışıltılı ve göz alıcı olduğundan dolayı ismi Pırlanta Plajı olarak konulmuş. Çok rüzgarlı olduğundan dolayı Sörf sporunu sevenler burayı bir numara olarak görüyorlar. Aslında çadır kurma ve diğer plajlara göre daha özgür olma imkanı var fakat şezlongda uzananlar çok fazla olunca yoğun günlerde böyle bir imkan elden kalkıyor. Kamp yapanlar saygı ve kültür çerçevesinde ilerlemediği için sahilin pırıltılı kumları bırakılan çöplerle ışığını kaybetmiş durumda. Biraz kirli, dezenfekte olmaya ihtiyacı olan bir sahili vardır. Pırlanta Plajının özelliği, kamp kurmak ve maceralara atılmayı düşünenler için olanaklar sunmasıdır. Çeşme plajları arasında daha özgür davranma imkanı olan tek yerdir.

Ilıca Plajı (Çeşme’nin En Favori Plajı)

Geldik süperstar’ımıza. Editör olarak bizimde önerimiz Ilıca Plajı’dır. Çeşme plajlarında en çok tercih edilmesinin sebepleri var. Muhtemelen muazzam manzaraya sahip denizi kişiden kişiye göre değişse’de en iyi olan yerdir. Çok rağbet gördüğü için Temmuz ayının her günü inanılmaz bir yoğunluk yaşanmaktadır. Ilıca plajı yüksek standartta bir plaj ve ücret fiyatlandırması’da o kadar yüksek bir plajdır. Ilıca plajı‘na gitmek istiyorsanız giriş ücreti ücretsizdir. Ücretsiz olmasından dolayı çok kalabalık ve bu kalabalığın getirdiği kötü yan etkilerden biri ise sahilin pisliği’dir. Her gün düzenli olarak temizlense’de plajda çok yoğunluk olduğu için işçiler yetişemiyor. Şezlong ve şemsiye fiyatları Ilıca Plajında 50 TL ile ücret ödüyorsunuz.

Çeşme Plajları Giriş Ücretleri (2019)

Gittiğinizde uzanıp güneşin batışını seyretmeye doyamayacağınız Çeşme plajlarının giriş ücretlerini sizlere tablo halinde açıklıyoruz. Bu tabloya şezlong ve şemsiye ücretleri de dahildir. Bu fiyatlar sürekli güncellenecektir.