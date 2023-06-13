Güney Kore Türk - Kore Kültür İletişim Eğitim Sağlık Sanat ve Spor Derneği Başkanı Yongdurk Park ve yönetimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem’i ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya’ya ‘KOREPCK’ adında 200 konteynerden oluşan bir mahalle kuracaklarını söyleyen Türk - Kore Kültür İletişim Eğitim Sağlıklı Sanat ve Spor Derneği Başkanı Yongdurk Park, kurulacak mahallenin alt yapı çalışmaları hakkında MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ile istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Yongdurk Park, “Kardeş ülke Türkiye’ye çok gelmek istedim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, benim için çok özel bir gün. Ayrıca bizi sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kore’nin savaş döneminde Türkiye’den asker göndererek, bize yardım eden sizlere her zaman yürekten teşekkür ediyoruz. Bu felaketten dolayı zor durumda kalan herkese geçmiş olsun diyorum” dedi.

Kore Kültür İletişim Eğitim Sağlık Sanat ve Spor Derneği tarafından ikinci kez gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, “Öncelikle sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Kilometrelerce uzakta olsanız da gönlünüzün çok yakın olduğunu biliyoruz. Asrın felaketi olarak adlandırdığımız depremlerden sonra ikinci kez geliyorsunuz. Bu nazik duyarlılığınızdan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Malatya’ya yapacağınız konteyner mahalle için de memnuniyetimizi sizlere iletiyor ve teşekkür ediyoruz. Burada olmanız bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da önceden planlanmış programları nedeniyle il dışında olmasından dolayı, Türk - Kore Kültür İletişim Eğitim Sağlık Sanat ve Spor Derneği Başkanı Yongdurk Park ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Başkan Gürkan, telefon görüşmesinde Güney Kore Heyeti’ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Türk - Kore Kültür İletişim Eğitim Sağlık Sanat ve Spor Derneği Başkanı Yongdurk Park’a çeşitli hediyeler verdi.