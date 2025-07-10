Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Güney Marmara Teknoloji ve İnovasyon Derneği, tarihi Eski Hal Binası’nda faaliyetlerine başladı. Yenilenen yapıda modern ofislerde hizmet veren dernek, özellikle genç girişimcilere ve yazılımcılara yönelik teknoloji ve inovasyon projelerine destek olmayı hedefliyor.

Açılış törenine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediye meclis üyeleri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek Başkanı Cem Aslan, amaçlarının bölgesel kalkınmayı teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm odağında desteklemek olduğunu belirterek, "Gençlerin yapay zekâ, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi alanlarda gelişmesini hedefliyoruz." dedi.

Başkan Dursun Mirza ise konuşmasında, "Burası uzun süre atıl kalmıştı. Şimdi bilime ve gençliğe hizmet edecek bir merkeze dönüştü. Bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dernek, özellikle Üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği bir merkez haline gelirken, Teknofest’e hazırlanan girişimcileri de destekliyor. Değerlendirme aşamasındaki projelerden biri olan "İlaç Asistanım" uygulaması ise yapay zekâ destekli sağlık takibi sağlayarak dikkat çekiyor.