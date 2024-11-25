Bandırma’da ilk kez düzenlenen ve Güney Marmara Teknoloji ve İnovasyon Derneği (GMTİD) tarafından organize edilen 2024 Güney Marmara Teknoloji ve İnovasyon Yarışması, 22 Kasım 2024’te yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Anaokul, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin teknolojik becerilerini sergileme fırsatı bulduğu yarışma, hem heyecan hem de ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve geleceğin inovasyon liderlerini desteklemeyi amaçladı. Birçok yenilikçi projenin yarıştığı etkinlikte jüri üyeleri detaylı bir değerlendirme yaptı. Yarışmanın birincilik ödülünü Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çevre temizliği konusunda çözüm önerileri sunan "Doğa Temizlik Robotları" adlı projeleriyle kazandı. Çevre kirliliğini azaltmayı ve daha yaşanabilir bir çevre sağlamayı hedefleyen proje, jüri tarafından 84,3 puan aldı.

Dereceye giren projeler ve öğrenciler

1. Ödülü: Cumhuriyet İlkokulu "Doğa Temizlik Robotları"; Rengin Demir, Bengisu Çalışkan, Duru Çelik, Kemal Ege Marangoz, İpek Anar, Deniz Kobak

2. Ödülü: 600 Evler Anaokulu "Eğlenceli Salıncak Nisa Yıldırım, Aslı Varlı, Toprak Dorlak, Mehmet Eymen Durgut, Özüm Berber"

3. Ödülü: Şehit Mustafa Boz İlkokulu "Akıllı Mikroplar Dedektörü" Elif Talya Germiyanlıoğlu, Vildan Aysima Demir, Elif Gürsoy

Mansiyon Ödülleri:

4. Minik Dahi: Şehit Doğuş Uran Anaokulu "Sulama Robotu" Aras Açıkel

5. Yenilikçi Bakış: Bandırma Belediyesi Türkan Saylan Gündüz Bakımevi "Grup Nebula / Yardımlaşma" Alya Tosun, Ekin Kılıç, Maysa Ayşe Güngör, Uygar Kaplan, Zümrüt Bulut

Etkinlikte emeği geçen sponsorlar ve jüri üyelerine teşekkür eden GMTİD, yarışmanın yalnızca kazananları belirlemeyi değil, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedeflediğini vurguladı. Yarışma, Bandırma’da bilim ve yenilik adına önemli bir adım olarak öne çıktı.