Dicle Elektrik, 2023 yılı sonuna kadar hizmet verdiği 6 il için başta şebeke yenileme ve güçlendirme olmak üzere 8,3 milyar TL’lik ek yatırımı tamamlamayı planlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölgeye olan yatırımlarına devam ediyor. çizen Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, bu yıl özelleştirilmesinin 10’uncu yılını geride bırakan şirketin, hizmet bölgesindeki yatırımları, sosyal projeleri ve kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarını aktarmak üzere basın mensuplarıyla buluştu. Atalay konuşmasında, şirketin 2013 yılında özelleştirilmesinin ardından hızlı yükseliş hikayesini ve yörenin kalkınmasında üstlendiği kilit rolü anlattı. Şirket olarak 6,3 milyon nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde, toplam 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten Atalay, “Çevre ve insan odaklı bir yaklaşımla ‘Kayıpsız, Kesintisiz, Kaliteli’ enerjiyi; hanelere, tarımsal sulama alanlarına ve kırsal bölgelere ulaştırmak için çalışıyoruz. Toplam 84 bin kilometre enerji nakil hattı ve 72 bin adet dağıtım trafosuna sahibiz. Türkiye genelinde abone başına yıllık ortalama 4 bin 500 kilovat saat elektrik tüketimi gerçekleşirken bölgemizde ise bu rakam 11 bin 300 kilovat saat ile ülke ortalamasının 2,5 katının üzerinde. Dağıtım şebekesine sunduğu yaklaşık 23.2 milyar kilovat saat enerji ile 21 dağıtım şirketi arasında ikinci sırada yer alan ve İstanbul Avrupa Yakası’ndan sonra en çok enerji sarfiyatı gerçekleştiren şirketiz” dedi.

“Altyapı yatırım çalışmaları ile yıllık yaklaşık 1,4 milyar dolar vatandaşın cebinde kaldı”

Son 10 yıllık dönemde kayıp-kaçakla olan mücadelede önemli bir yol katettiklerinin altını çizen Atalay, “2013 yılında Dicle Elektrik özelleştirildiğinde 19.5 milyar kilovat saatlik bir tüketim karşılığında 4.7 milyar kilovat saatlik tahakkuk olmasına karşın, yapılan kayıp-kaçakla mücadele çalışmaları neticesinde 2022 yıl sonu itibarı ile 23.2 milyar kilovat saatlik bir tüketime karşılık 13.1 milyar kilovat saatlik bir faturalandırma gerçekleştirildi. Diğer bir ifade ile kayıp-kaçakla mücadele neticesinde elektrik kullanımında kayıt dışı tüketimin önlenmesine yönelik ve altyapı yatırım çalışmaları ile yıllık yaklaşık 1,4 milyar dolar vatandaşın cebinde kaldı” şeklinde konuştu.

“Şebeke yenileme ve altyapıya 10 yılda 20 milyar TL yatırım”

Dağıtım şirketleri arasında en çok yatırım yapan ilk 3 içinde yer aldıklarını belirten Atalay, “Geride bıraktığımız 10 yılda, büyük kısmını şebeke yenileme ve güçlendirmeye ayırarak toplam 20 milyar TL’yi aşan yatırımda bulunduk. Bunların arasında yatırımın 15,1 milyar TL’sini akıllı şebeke dönüşümü, 3,5 milyar TL’sini enerji nakil hattı ve KÖK (kesici ölçüm kabini) bina ile 1,2 milyar TL’sini aydınlatma yatırımları oluşturdu. Bu süreçte 1,2 milyon aboneye hitap eden yeraltı, havai, Scada ve Smart Grid (Akıllı şebeke) alt yapı sistemleri için 1504 kilometre aydınlatma ve 4 bin 450 kilometre enerji nakil hattı yatırımı yaptık. Bugüne kadar yapılanların yanında hizmet verdiği bölge için bu yıl 8,3 milyar TL’lik yatırım çalışmaları yürüttük. Sadece Mardin ve Şırnak için 3 milyar TL’yi bulan bir yatırımı hayata geçireceğiz. Hizmet sunduğumuz 6 il için şebeke yenileme güçlendirmeyi kapsayan yatırımları devreye aldık” ifadelerini kullandı.

“Teknolojiyle kaçak elektriğin önüne geçildi”

Türkiye genelinde dağıtım hizmeti veren 21 elektrik şirketi arasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge merkezi açma izni alan ilk kurum olduklarını vurgulayan Atalay, “Teknolojiye olan yatırımlarımız sürüyor. Akıllı şebeke altyapımız (smart grid) sayesinde 1,1 milyona yakın kullanım noktasında otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) kurarak uçtan uca saha yönetimi olanağı sunan akıllı şebeke modelini hayata geçirdik. Bu dönüşümle toplamda 8.4 Milyar kWh kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtik. Böylece tüketimde tasarruf sağlamanın yanında, ülkenin kaynaklarının etkin kullanılmasına ve ekonomiye doğrudan katkı sunduk. Böylece son 10 yılda yaklaşık 105 milyar TL’lik ekonomik kaynağın korunması sağladık” dedi.

Atalay, 10 yıl önce özelleştirmeyle devralındığında yüzde 76’lık kayıp kaçak oranına sahip bölgenin, şirketlerinin çalışmalarıyla bugün yüzde 43’e kadar düşürüldüğünü söyledi.