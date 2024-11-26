İstanbul Güngören’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin cadde üzerinde yaptığı çalışma esnasında çöken yola düşen 2 kamyon kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ ekipleri, gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlattı. Çalışma yapıldığı esnada yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle İSKİ’ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından çukura düşen kamyonları kurtardı.

Çöken yol trafiğe kapatılırken kamyonların kurtarılmasının ardından da trafiğe açılmadı. Yolun baştan kazılıp yeniden doldurulacağı o zamana kadar da trafiğe kapalı kalacağı öğrenildi.