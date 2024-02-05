Güngören’de nişanlısı ile kahve içmeye gittiği sırada 2 kişinin tekmeli yumruklu saldırısı sonrası hayatını kaybeden müzisyen Umut Emre Aytekin, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolcuğuna uğurlandı. Askerden yeni geldiğini belirten dayısı Ahmet Kıvak, “Aslan gibi yeğenimizi, dünya güzeli çocuğu öldürdüler. Vicdansız, merhametsizler” dedi.

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde müzisyen Umut Emre Aytekin, nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte kahve içmek için restorana gitmişti. İkili otururken, yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö.’nün (23) Maria Zeppin’e laf atması sonucu sözlü tartışma çıkmıştı. İki şahıs Aytekin’e tekme ve tokatla saldırmış ve saldırıya uğrayan 36 yaşındaki müzisyen hayatını kaybetmişti. Hastanedeki işlemlerinin ardından Aytekin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Umut Emre Aytekin’in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Müzisyen son yolculuğuna uğurlandı

Aytekin için Güngören Veysel Karani Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aytekin’in ailesi ve sevenleri katıldı. Gözyaşları içinde cenaze namazı kılınan Umut Emre Aytekin, Silivri Gümüşyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Olaydan önce kendisiyle vedalaştığını söyleyen arkadaşı Remziye Kartal, “Biz arkadaşlarıyız, gece 01.30-02.00 arasında hep beraberdik. Kız arkadaşı ile birlikte oturuyordu. En son bana sarıldı ve vedalaştı" dedi.

Askerden yeni geldiğini belirten dayısı Ahmet Kıvak, “Aslan gibi yeğenimizi, dünya güzeli çocuğu öldürdüler. Geliyorlar nişanlısına laf atıyorlar, o da ‘niye bakıyorsunuz’ diyor. Orada olay bitiyor, arkasını dönüyor. Arkasını dönünce saldırıyorlar, arkadan vuruyorlar darp ediyorlar, sonra yere düşüyor. Bir de yerde tekmeliyorlar. Orada çocuğu öldürüyorlar. Vicdansız, merhametsizler” diye konuştu.

Acılarının tarifsiz olduğunu söyleyen kuzeni Oya Kıvrak, “Mekanın önünde nişanlısına laf atılıyor. Emre de daha yaşça büyük olduğu için olgunlukla, ‘yapmayın çocuklar, yanlış yapıyorsunuz’ deyip içeriye geçiyor. Kasaya siparişini ödüyor, arkadan ensesine bir darbe alıyor. Bununla birlikte düşüyor. Düşmesiyle birlikte nişanlısı da kapaklanmaya çalışıyor. Onu da itiyorlar. Gittikten sonra diğer kişi de geliyor, yumruklamaya devam ediyorlar. Sonra nişanlısı tekrar kapaklanmaya geliyor ve bu iki genç uzaklaşıyorlar. Kötüleşmiş, ambulansta mı artık hastanede mi bilemiyorum. Bugün de yolcu edeceğiz” şeklinde konuştu.