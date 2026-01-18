.

Geçtiğimiz Cuma günü Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde hizmete açılan zincir market, açılışın ardından trafik çilesine döndü. Yapılan indirimler nedeniyle vatandaşların akın ettiği market, trafik düzenlemesi olmaması nedeniyle alışveriş keyfi çileye döndü. Süleymaniye altgeçidinin de olduğu bölge düzensiz parklanma nedeniyle araç yoğunluğu sebep oluyor. Trafik sıkışıklığı sürücülerin tepkisine neden olurken, yetersiz park sorunu hem vatandaşları hem de caddeyi kullanan sürücüleri sıkıntıya sokuyor. Zaman zaman trafik nedeniyle sürücüler arasında sözlü tartışmalar da yaşanıyor. Yetkililerden trafik sorununun çözümü için vatandaşlar acil destek bekliyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ