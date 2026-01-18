Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, üniversite öğrencilerine sahne sanatlarının teknik disiplinleri aktarılıyor. Eğitim programı kapsamında öğrenciler; ses ve nefes teknikleri, beden kullanımı ile karakter inşası gibi temel oyunculuk derslerini uygulamalı olarak görüyor. Projenin işleyişi hakkında bilgi veren Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah, eğitimin sadece bu dönemle sınırlı kalmayacağını belirtti. Gümrah, 'Eğitim sürecimiz Mayıs ayında yapılacak sahneleme ile tamamlanacak. Amacımız genç yetenekleri doğru teknikler ve disiplinle yetiştirerek şehrin sanat yapısına katkı sunmak' dedi.

Kaynak: İHA