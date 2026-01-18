

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Sedat Taç(46) yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Sürücü aracını karayolu kenarına çekip, aracın dışında beklemeye başladı. Aynı yöne seyreden sürücü Tamer D.(21) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda bekleyen yakıtı biten aracın sürücüsüne ve sol şeritte seyir halinde olan sürücü Makedonya uyruklu Mustafov Beazit(50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı TIR'a çarparak durdu. Kaza sonucu 26 ACL 757 plakalı otomobilin sürücüsü ile 16 DZ 410 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Karayolu ulaşıma kapandı. Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sürücü Sedat Taç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Taç, bugün ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığına defnedildi.



Merhumun cenazesine Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Burhan Serbest, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine, dost ve yakınlarına başsağlığı dileriz.