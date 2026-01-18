Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kınık Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sevda T.(44) yönetimindeki 16 BVE 284 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düştü.
Ağaca çarparak duran otomobil de sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ