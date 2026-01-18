Edremitliler Kazdağları'nın Hanlar mevkiine gelerek beyaza bürünen doğada kar keyfi yaşadı. Bölgeye çıkan vatandaşların bir kısmı müzik eşliğinde eğlenerek kar yağışını kutlarken, bir kısmı ise mangal yaparak vakit geçirdi. Sömestir tatiline denk gelen kar yağışı, çocuklar için de ayrı bir sevince dönüştü. Çocuklar kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Kar yağışını görmek ve karın keyfini sürmek isteyen yüzlerce aracın bölgeye gelmesiyle Kazdağları'nın birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Uzun süredir ilçe merkezinde kar yağışı görmediklerini belirten vatandaşlar, Kazdağları'nda oluşan manzaranın kendileri için güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yetkililer ise bölgede seyahat eden sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.