Olay, saat 17.45 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, 58 yaşındaki İlhan T.’den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi. Şahsın bulunması için çalışma başlatılırken, İlhan T. akşam vakitlerinde yaşadığı apartmanın girişinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan terzi dükkanında silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler yaptıkları soruşturmada kayıp olarak aranan İlhan T.’nin kiracısı H.T. tarafından öldürüldüğünü belirlerken, zanlı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İlhan T.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.