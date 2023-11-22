Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin tutuklanmasından sonra son günlerde gündemden düşmeyen konulardan biriside sosyal medya fenomenlerinin, oldukça dikkat çeken Umre ve Dubai ziyaretlerinden sonra ilginç bir detay daha ortaya atıldı.

Dilan Polat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar esnasında dikkat çeken yüzüklerinin arasından bir tanesinin aynısından diğer fenomenlerin hepsinde de aynı model yüzük kullanması dikkatlerden kaçmadı. Yüzük insanlar arasında acaba aralarında bir simgeyi mi oluşturuyor diye haber konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından bu konu hakkında yorumlar geldi. Peki o yorumlar ne?

Yüzük iddiaları konusunda gelen sosyal medya mesajları

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutuklanmasından sonra fenomenlerin hakkında yapılan gündem konularının arasına bir yenisi daha eklendi. Aynı modelden taktıkları yüzük gündem konusu olmayı başardı ve sosyal medya kullanıcılarından bu konuda ilgin yorumlar geldi. İşte o yorumlardan bazıları.

“Düpedüz görgüsüzlük işte en büyüğünü almışlar parayı bulunca ne alakası var hepsi birbirinden farklı”

“Yüzüklerin hepsinin aynı model olduğunu söylemek için kör olmak gerek”