Günlük kiralık dairede yaşanan olayda, 48 yaşındaki Ebru K.'dan haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu polis ve sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen polis memurları, site içerisinde bulunan altıncı katta yer alan daireye yönlendirildi. Sağlık ekipleri de hızla olay yerine ulaştı.

Polis ekipleri ve sağlık görevlileri, site görevlilerinin yardımıyla dairenin kapısını açtıktan sonra Ebru K.'nın hayatının son bulduğu üzücü manzarayla karşılaştı. Evin içerisinde yapılan inceleme sonucunda, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla dairedeki delil toplama çalışmalarına başladı.

Güvenlik güçleri, soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla site içerisinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Ebru K.'nın cansız bedeni, olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak resmi soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki yaşanan olayda polis yetkilileri, Ebru K.'nın ölümüne yol açan nedeni ve olayın arka planını aydınlatmak için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.