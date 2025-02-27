1453 ebeveyn ve gençle yapılan anket, 20 yıl öncesine kıyasla bugün ergen olmanın daha zor mu, yoksa daha kolay mı olduğu sorusunu gündeme getirdi. İlginç bir şekilde, araştırmanın sonuçları, ebeveynlerin gençlerin yaşadığı zorlukları daha derin bir şekilde hissettiklerini ortaya koydu.

Ebeveynlerin %69'u, gençlerin %44'ü, günümüzde ergen olmanın geçmişe kıyasla daha zor olduğunu ifade etti. Ebeveynler, teknoloji ve sosyal medyanın, gençlerin hayatını daha karmaşık hale getirdiğini savunurken, gençler de artan baskı ve beklentilerin hayatlarını zorlaştırdığını belirtti.

Araştırma, teknolojinin ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinin yanı sıra, toplumsal baskılar, yüksek rekabet ve değer değişimlerinin de gençlerin yaşamlarını zorlaştıran faktörler arasında yer aldığını vurguluyor. Ebeveynler, sosyal medya ve çevrimiçi baskıların gençlerin özgüvenini zedelediğini ve onlara aşırı stres yüklediğini düşünüyor. Gençler ise, bu dijital dünyanın dikkat dağıtıcı ve zaman alıcı etkilerinden şikayetçi.

Peki, tüm bu zorlukların karşısında, neden bazıları gençliğin hala kolay olduğunu savunuyor? Hem ebeveynler hem de gençler, bu soruya yanıt verirken, zamanın değişmesiyle birlikte ortaya çıkan farklı zorlukları ve kolaylıkları da göz önünde bulunduruyor. Ancak net bir gerçek var: Ergen olmak, geçmişe oranla çok daha karmaşık ve stresli bir hale gelmiş gibi görünüyor.