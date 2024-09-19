Gürsu Belediyesi, YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere sunduğu ücretsiz kaynak, ortam ve öğretmen desteği ile birçok öğrencinin Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde hayal ettikleri bölümleri okumalarına katkıda bulundu.

Son üç yılda 165 öğrenciye ücretsiz kurslar sağlayan Gürsu Belediyesi, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen bu eğitimler sayesinde öğrenciler, hedefledikleri üniversitelere giriş yapma şansı elde etti. Bu yılki kurslar 30 Eylül’de başlayacak ve 80 öğrenciye eğitim verilecek.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Yüzde 70’ten fazla bir başarı oranına sahibiz. Bu, belediye imkanlarıyla elde edilen harika sonuçların bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Öğrenciler, haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren tarihi binanın kütüphane ve çalışma salonlarında, ücretsiz çay ve çorba eşliğinde dinlenme imkanı buluyor. Değirmen Millet Kıraathanesi, 3 bin kitap, sınırsız internet ve tablet kullanımı ile öğrencilere destek sunuyor. Ayrıca, ücretsiz YKS ve KPSS kursları, deneme sınavları, uzman eğitimleri, sosyal içerikli seminerler ve kültürel geziler de düzenleniyor.