Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ormanlık alandan teknik inceleme ve zayiat raporunun çıkarılacağını belirterek "Bize gelen bilgiler doğrultusunda titiz bir çalışma yürütülecek. Bu noktada ağaçlandırma kampanyası ya da herhangi bir sosyal sorumluluk kampanyası için devletimizin ilgili ve yetkili makamlarıyla ilerleyeceğimizi, gelen iyi niyetli ve güzel öneri ve desteklerinizi yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’da yaşanan yangın felaketi sonrası son durumu paylaştı. Işık, gelen yardım önerilerine dair açıklama yaparak, "Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları birkaç gün daha devam edecek. Bizler bu noktada tamamen Orman Bakanlığımızın koordinesinde ilerliyoruz. Yanan alanlarımız tamamen orman alanı. Bu nedenle soğutma çalışmaları biter bitmez herkesi bilgilendireceğiz" dedi.

Gürsulu vatandaşlar ve ilçe dışından destek veren vatandaşlar Gürsu Belediyesi’ni ve Başkan Işık’ı arayarak kampanya talebinde bulunuyor. Buna dair açıklama yapan Başkan Işık, " Arkamda maalesef yeşil Gürsu’nun küle döndüğünü görüyorum. Çok üzgünüm. Ancak henüz bu kampanya da yeşillendirme önerileri için çok erken. Bakanlıktan aldığımız bilgilere göre ilerliyoruz. Önümüzdeki saatlerde hala bu bölgede soğutma çalışması devam edecek" ifadelerini kullandı.