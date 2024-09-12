Gürsu Belediyesi’nde senelerce evlendirme memuru olarak görev yapan ve on binlerce nikaha imza atan Yılmaz Ceylan emekli oldu. Ceylan’ı, son nikahında Belediye Başkanı Mustafa Işık, yalnız bırakmadı.

Gürsu Belediyesi’nde senelerce Nikah Memuru olarak çalışan ve neredeyse tüm ilçeyi evlendiren Yılmaz Ceylan artık emekli oldu. İlçedeki birçok çiftin dünya evine girerken nikah akdini gerçekleştiren Ceylan, emeklilik öncesi kıydığı son nikahına katılan Başkan Işık ve çalışma arkadaşlarının sürpriziyle duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Nikah kıyarken, nasihatleri ve hayattan süzdüğü tecrübeleri, nüktedan, esprili üslubuyla çiftlerimizle paylaşan Yılmaz abimiz, nikahını kıydığı binlerce çift ve ailelerinin gönlünde taht kurdu. Çok severek yaptığı nikah memurluğu görevini yerine getirirkenki coşkusuyla, Gürsumuz’un nikah memuru olarak gönüllerimize yerleşen Yılmaz abimize, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz” dedi.