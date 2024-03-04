MALZEME LİSTESİ: 700 gr. kuzu eti 1 kg fasulye 2 soğan 2 domates 2 çorba k. domates salçası 2 çorba k. tereyağı 2 diş sarımsak 5 sivri biber sıvıyağ tuz su HAZIRLANIŞI: Kuru fasulyeyi bir gün önceden suya koyuyoruz. Ertesi gün iyice şişmiş olan fasulyeleri süzüyoruz ve üzerini bir parmak geçecek kadar suyla, tencerede haşlıyoruz. Kaynayınca üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla alıyoruz. Yukarı çıkan boş fasulyelerin üzerine soğuk su döküyoruz. Kuru fasulye yarı kıvamda haşlanınca altını kapatıyoruz ve tenceresinde bekletiyoruz. Kuzu etlerini kuşbaşı doğruyoruz. Güveçi ısıtıyoruz ve zeytinyağı döküyoruz. Kuşbaşı etleri atıp soteliyoruz. Et suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Soğanları ve sarımsakları yemeklik doğruyoruz, suyunu çekmiş olan etin içine katıyoruz. Beraber kavurmaya devam ediyoruz. Salçasını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Fasulyeyi süzüyoruz ve güvece ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Domatesleri soyuyoruz ve doğruyoruz. Biberleri de doğruyoruz. Güvecin en üstüne biber ve domatesi koyuyoruz. Tuzunu atıyoruz. Sıcak suyunu koyuyoruz. Üzerini önce yağlı kağıtla sonra alüminyum folyoyla kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi